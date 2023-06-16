В Татарстане начнут ставить на учет редкие книги из научной библиотеки Лобачевского

Научная библиотека имени Лобачевского была построена в 1834-1838 годах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане начнут ставить на учет редкие книги и рукописи из научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Их отнесут к особо ценным документам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначили заместителя премьер-министра региона Лейлу Фазлееву, а замруководителя - председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнару Габдрахманову. Эти работы должны быть проведены до 2027 года.

Отметим, научная библиотека имени Лобачевского была построена в 1834-1838 годах. В ней хранятся около двух миллионов экземпляров книг, газет и карт, которым более 50 лет.

Напомним, в Казани оцифровали кости редкого динозавра.

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