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НовостиОбщество16 июня 2023 10:08

В Татарстане начнут ставить на учет редкие книги из научной библиотеки Лобачевского

Их отнесут к особо ценным документам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Научная библиотека имени Лобачевского была построена в 1834-1838 годах.

Научная библиотека имени Лобачевского была построена в 1834-1838 годах.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане начнут ставить на учет редкие книги и рукописи из научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Их отнесут к особо ценным документам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначили заместителя премьер-министра региона Лейлу Фазлееву, а замруководителя - председателя Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнару Габдрахманову. Эти работы должны быть проведены до 2027 года.

Отметим, научная библиотека имени Лобачевского была построена в 1834-1838 годах. В ней хранятся около двух миллионов экземпляров книг, газет и карт, которым более 50 лет.

Напомним, в Казани оцифровали кости редкого динозавра.

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