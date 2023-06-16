В Татарстане на берегу Камы появится 12 фигур из веток

Фигуры создадут в стиле лен-арт. Фото: @arhpiknik_atabaevo

В Лаишевском районе Татарстана на берегу Камы в селе Атабаево появится 12 фигур из веток, каждая из которых будет высотой более трех метров. Открытие скульптуры запланировано 8 июля в день фестиваля этноскульптур «Архпикник в Атабаево», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Эти фигуры создадут в стиле лен-арт. Для их изготовления будут использовать только природные материалы, найденные «под ногами».

Кроме того, в рамках фестиваля для гостей и жителей республики организуют мастер-классы, покажут театральные номера и концерт. Мероприятие в Атабаево можно будет посетить с 11.00 до 22.00, вход свободный.

Отметим, экоскульптуры - один из способов общения с окружающей средой. Таким образом мир искусства пытается привлечь внимание общества к проблемам экологии.

Напомним, глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков назвал в проблему с экологией казанском ЖК «Салават Купере» больной точкой.

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