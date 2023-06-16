Татарстан занял второе место по России в национальном рейтинге инвестклимата

Второе место республика в этом рейтинге также заняла и в прошлом году. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

На полях Петербургского международного экономического форума (14-17 июня) был объявлен новый национальный рейтинг состояния инвестиционного климата субъектов России.

На втором месте, как, к слову, и в прошлом году оказался Татарстан. Впереди республики только Москва. На третьем месте оказались сразу три региона - Московская, Нижегородская и Тюменская области. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал на ПМЭФ о трех важных направлениях, которые помогают республике держать высокую планку в вопросе улучшения инвестиционного климата.

- Во-первых, мы создали хорошую инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Созданы промышленные площадки. Там отгружена продукция на 596 миллиардов рублей. Во-вторых, ведем работу по подготовке кадров. Серьезно работаем по созданию ресурсных центров, их сегодня в республике 45. И в-третьих, помогаем в продвижении малому и среднему предпринимательству, создали республиканский маркетинговый центр. Его участники получили в нем заказ на 196 миллиардов рублей, - сказал Минниханов.

Отметим, что при формировании национального рейтинга инвестклимата анализируются 70 показателей регионов, например, по таким направлениям, как, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого предпринимательства. Причем информацию для исследования получают не только при заборе статистики, но и при опросе самих бизнесменов.

Напомним, в Татарстане из-за санкционного давления снизят пороги для инвесторов.

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