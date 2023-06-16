Ряд домов Кировского района Казани останется почти на сутки без воды

Водоснабжение отключат с 9.00 до 00.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд домов Кировского района Казани останется без воды 22 июня. Ее не будет почти целые сутки из-за работ по замене запорной арматуры на водозаборе.

Воду отключат с 9.00 до 00.00 по улице Военный 32-ой городок в домах №3, 5, 32А, 33, 78, 105, 108, 157, 173, 175, 179, 181, 182. Подать заявку на подвоз автоцистерны с водой можно по номеру: 8 (843) 231-62-60.

- Работы постараются завершить раньше назначенного времени, - заявили в МУП «Водоканал».

Ранее стало известно, что в Кировском районе Казани изымут еще два участка для реконструкции Горьковского шоссе.

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