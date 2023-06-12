Абдулганиев поддержал идею о возвращении УСН для ювелиров Татарстана

Изменение коснется лишь серебра. Фото: Оксана ЗУЙКО

Бизнес-омбудсмен Татарстана Абдулганиев поддержал идею о возвращении упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелиров, которые работают с серебром. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме 2023.

Отметим, что с такой идеей выступил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Речь идет только о работе с серебром, возврат УСН по золоту ведомством рассматриваться не будет.

По словам Абдулганиева, переход на общую систему налогообложения может сузить рынок ювелирных изделий до обезличенной серийной продукции. В связи с этим Татарстан может потерять одну из своих самобытных изюминок, которая так привлекает туристов.

Напомним, глава Татарстана поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров.

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