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НовостиЭкономика12 июня 2023 9:28

Абдулганиев поддержал идею о возвращении УСН для ювелиров Татарстана

По словам бизнес-омбудсмена республики, общая система налогообложения может сократить данный рынок
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Изменение коснется лишь серебра.

Изменение коснется лишь серебра.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Бизнес-омбудсмен Татарстана Абдулганиев поддержал идею о возвращении упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелиров, которые работают с серебром. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме 2023.

Отметим, что с такой идеей выступил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. Речь идет только о работе с серебром, возврат УСН по золоту ведомством рассматриваться не будет.

По словам Абдулганиева, переход на общую систему налогообложения может сузить рынок ювелирных изделий до обезличенной серийной продукции. В связи с этим Татарстан может потерять одну из своих самобытных изюминок, которая так привлекает туристов.

Напомним, глава Татарстана поручил продумать механизм региональной поддержки ювелиров.

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