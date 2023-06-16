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НовостиДосуг16 июня 2023 8:38

Хедлайнерами Дня молодежи в Йошкар-Оле станут группа Джаро и DJ Smash

Праздник пройдет 24 июня
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Артисты выступят на Патриаршей площади.

Артисты выступят на Патриаршей площади.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В субботу, 24 июня, на главных площадках Йошкар-Олы отметят День молодежи (16+). В программе запланированы авто- и мотопробег, работа площадок уличных культур, интерактивных площадок, а также показательные выступления направлений уличный культур.

Завершится День молодежи в Йошкар-Оле концертной программой. Хедлайнерами праздника станут группа Джаро и DJ Smash, которые выступят с 20.30 до 22.00 на Патриаршей площади, сообщает МЭТР.

Ранее мы рассказывали, какие мероприятия ждут гостей фестиваля Пеледыш Пайрем в Йошкар-Оле 2023.

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