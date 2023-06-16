Учения коснулись объектов железнодорожного транспорта республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани состоялись антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Татарстану.

Учения по пресечению преступлений террористической направленности проводились оперативным штабом. Это коснулось объектов железнодорожного транспорта республики. Участники должны были ликвидировать последствия террора.

Кроме того, одной из задач мероприятия стало усовершенствование взаимодействия оперштаба с территориальными структурами органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами и заинтересованными ведомствами.

Напомним, Татарстану поручили доработать законопроект о наказании россиян за границей.

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