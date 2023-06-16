Выходные в Казани будут теплыми и солнечными

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Москве, Волгограде, Воронеже Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани ближайшие выходные, 17 и 18 июня, будут солнечными и теплыми. Погода должна порадовать жителей и гостей столицы Татарстана.

- Суббота в Казани будет ясной, а среднесуточная температура составит +23 градуса. В воскресенье, 18 июня, будет малооблачно. Температура воздуха достигнет +21 градуса, - сообщил «КП-Казань» Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Москве, Волгограде, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, где температура воздуха прогреется до +26…+29 градусов.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Перми, Екатеринбурга, Омска, Уфы и Челябинска, где ожидаемая температура составит +14…+19 градусов.

Ранее мы сообщали, что в начале следующей недели ожидается серьезное похолодание.

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