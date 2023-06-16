Банк «Открытие» и Федеральное медико-биологическое агентство договорились о сотрудничестве

Банк «Открытие и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев и руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Партнерство предусматривает возможность организации совместных обучающих мероприятий, семинаров, конференций и круглых столов, связанных с реализацией государственных программ, по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности, а также в целях повышения финансовой грамотности.

Банк рассмотрит возможность реализации совместных социальных проектов и участие в благотворительных программах.

Партнерство дает возможность сотрудникам ФМБА России пользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы «Открытие» на индивидуальных условиях.