В Алексеевском районе Татарстана появятся въездные стелы за 5,4 млн рублей

Посередине установят надпись «Алексеевский район» и «Доброго пути!». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Алексеевском районе Татарстана появятся въездные стелы за 5,4 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, аукцион на изготовление и установку стел объявил районный исполком. Объекты будут представлять из себя равнобедренные треугольники высотой 8,6 метра и шириной 10 метров. Его боковые поверхности выполнят из композитных панелей цвета флагов России и Татарстана.

Кроме того, посередине установят надпись «Алексеевский район» и «Доброго пути!». А сама конструкция расположится вдоль дороги.

Напомним, на открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» направили шесть миллионов рублей.

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