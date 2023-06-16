Жители Татарстана жалуются на массовое нашествие гусениц

Жительница Нурлатского района Валентина Тимофеева с подобной ситуацией столкнулась впервые Фото: принтскрин видео.

В некоторых лесах Татарстана сейчас нет ни одного листочка на деревьях. Картина жуткая, будто зима не дворе. Виновниками стали гусеницы непарного шелкопряда – в республике отмечают их нашествие. С ними пытаются бороться, проводят обработки, но уничтожить не получается.

Жительница Нурлатского района Валентина Тимофеева с подобной ситуацией столкнулась впервые. Насекомые опустошили ее яблоню, а теперь перебрались кустарникам.

- Я за свои 70 лет впервые такое вижу! В конце апреля они маленькие были, а потом все больше и больше, — цитирует жительницу «Вести Татарстан».

От массового нашествия непарного шелкопряда в Татарстане в этом году больше всего пострадали Аксубаевский, Черемшанский, Спасский и Нурлатский районы.

Ранее мы сообщали, что Татарстану нужно реализовать 1 млн тонн зерна до получения нового урожая.

Даже обработки не помогают до конца избавиться от насекомых Фото: принтскрин видео.

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