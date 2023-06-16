Сергей Никитин присоединился к казанской футбольной команде в феврале 2023 года. Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» остался без тренера Сергея Никитина. Это связано с истечением срока контракта.

- Благодарим Сергея Ивановича за работу на благо клуба и желаем новых успехов на профессиональном поприще, - отметили в пресс-службе «Рубина».

Сергей Никитин присоединился к казанской футбольной команде в феврале 2023 года. Тогда «Рубином» руководил Юрий Уткульбаев. Ранее он занимал должность начальника отдела подготовки тренеров академии РФС и инструктором по обучению на лицензию Pro.

Напомним, «Рубин» досрочно стал чемпионом ФНЛ и вернулся в Российскую премьер-лигу.

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