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НовостиОбщество16 июня 2023 6:43

В Татарстане в 2023 году в ЕГРН будет исправлено более 23 тысяч неточностей

Работу проводит Росреестр
Адам САГАЛ
Орган регистрации прав может сам исправить выявленную реестровую ошибку

Орган регистрации прав может сам исправить выявленную реестровую ошибку

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в 2023 году в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет скорректировано более 23 тысяч неточностей – это почти в три раза больше, чем годом ранее.

В ведомстве уточнили, что орган регистрации прав может сам исправить выявленную реестровую ошибку. Филиал ППК «Роскадастр» проводит необходимую проверку, ее итоги направляют в Росреестр республики.

Ранее мы сообщали, что Росреестр Татарстана обнаружил более 15,5 тысячи собственников недвижимости, чьи права не числятся в ЕГРН.

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