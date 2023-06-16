В Татарстане в 2023 году в ЕГРН будет исправлено более 23 тысяч неточностей

Орган регистрации прав может сам исправить выявленную реестровую ошибку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в 2023 году в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет скорректировано более 23 тысяч неточностей – это почти в три раза больше, чем годом ранее.

В ведомстве уточнили, что орган регистрации прав может сам исправить выявленную реестровую ошибку. Филиал ППК «Роскадастр» проводит необходимую проверку, ее итоги направляют в Росреестр республики.

Ранее мы сообщали, что Росреестр Татарстана обнаружил более 15,5 тысячи собственников недвижимости, чьи права не числятся в ЕГРН.

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