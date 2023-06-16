Участники встречи высказали свои предложения по сохранению исторической памяти столицы Татарстана. Фото: пресс-служба «СМУ-88»

В Казани обсудили детали инфраструктурного развития «Новой Портовой». В нем приняли участие главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, имам-хатыб мечети Аль-Марджани Мансур Джалялетдин, директор Института истории имени Марджани Радик Салихов, архитекторы, историки, краеведы и татарские общественные деятели, сообщает пресс-служба «СМУ-88».

На встрече был поднят вопрос сохранения наследия Ново-Татарской слободы. Так, Тухватуллина рассказала о мастер-плане территории и начале строительства первого жилого комплекса «Яналиф».

Кроме того, участники обсуждения высказали свои предложения по сохранению исторической памяти столицы Татарстана. По их словам, необходимо использовать больше национального колорита и узоров в оформлении фасадов и общественных пространств. Также поступило предложение о создании на улицах Новой Портовой экспозиционные зарисовки из жизни людей прошлых лет.

Напомним, казанские власти намерены вернуть столице статус города на воде.

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