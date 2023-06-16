Хотел купить теленка: в Чувашии мужчину задушили, а тело спрятали на сеновале

Когда мужчина скончался, злоумышленники обыскали его, забрали найденные деньги. Фото: СУ СКР

В Чувашии суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве мужчины, который намеревался купить домашних животных. Его задушили, а тело спрятали на сеновале.

Преступление произошло в апреле 2022 года в деревне Элекейкино Аликовского района. Братья 33 и 40 лет узнали, что в населенный пункт для покупки животных приехал житель Нижегородской области. Предположив, что у мужчины есть крупная сумма денег, они решили ими завладеть. Злоумышленники заманили его под предлогом продажи теленка домой к своему 53-летнему знакомому. На месте старший из братьев ударил жертву по голове кирпичом. Упавшего мужчину трое нападавших стали избивать. Позже хозяин жилья принес канат, которым старший брат начал душить жертву. Когда мужчина скончался, злоумышленники обыскали его, забрали найденные деньги. Тело спрятали на сеновале, забрали машину убитого и отправились на ней в другой населенный пункт, а найденного в кузове теленка отдали знакомой.

Верховный суд Чувашской Республики одному из фигурантов назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии особого режима, второму и третьему – в виде 17 и 15 лет. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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