Подписи под документами поставили глава региона Рустам Минниханов и председатель правления банка Николай Каторжнов. Фото: rais.tatarstan.ru

Между Татарстаном и Московским кредитным банком подписано соглашение о сотрудничестве. Это состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба раиса республики.

Подписи под документами поставили глава региона Рустам Минниханов и председатель правления банка Николай Каторжнов. Соглашение предусматривает реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства, развитие малого и среднего предпринимательства, а также предоставление выгодных продуктов и сервисов для физических лиц.

Как отметил Минниханов, подписанное соглашение открывает новые возможности для дальнейшего развития региональной сети. Это позволит обеспечить новыми финансовыми инструментами как бизнес, так и население.

Отметим, ключевым пунктом документа является сотрудничество в области партнерского банкинга.

Напомним, на полях ПМЭФ 2023 Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем.

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