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НовостиАвто16 июня 2023 5:11

В Татарстане в 2023 году отремонтируют 287 километров дорог

Еще 27 километров будет построено
Адам САГАЛ
Продолжаются работы по прокладке дорог к садоводческим товариществам

Продолжаются работы по прокладке дорог к садоводческим товариществам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году построят 27 километров дорог, еще 287 километров будет отремонтировано. Информацию озвучил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Как уточнил спикер, около 54 километров - это федеральные дороги, которые проходят по Татарстану, а также региональные дороги, которые соединяют крупные центры.

Помимо этого, до конца года в Татарстане продолжаются работы по прокладке дорог к садоводческим товариществам и детским оздоровительным лагерям.

Ранее мы сообщали, что на строительство новой дороги под Казанью направили еще 773 млн рублей.

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