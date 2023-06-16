В Татарстане в 2023 году отремонтируют 287 километров дорог

Продолжаются работы по прокладке дорог к садоводческим товариществам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году построят 27 километров дорог, еще 287 километров будет отремонтировано. Информацию озвучил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Как уточнил спикер, около 54 километров - это федеральные дороги, которые проходят по Татарстану, а также региональные дороги, которые соединяют крупные центры.

Помимо этого, до конца года в Татарстане продолжаются работы по прокладке дорог к садоводческим товариществам и детским оздоровительным лагерям.

Ранее мы сообщали, что на строительство новой дороги под Казанью направили еще 773 млн рублей.

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