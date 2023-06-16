Татарстану поручили доработать законопроект о наказании россиян за границей

Парламентарии инициировали увеличение срока давности по этим нарушениям до двух лет. Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Совете законодателей при российском парламенте пришли к выводу, что инициатива Татарстана наделить силовиков правом составлять протоколы на живущих за границей россиян подлежит доработке.

Ранее Госсовет республики предложил наказывать россиян, находящихся за рубежом, по статьям, которые связаны с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ. Кроме этого, парламентарии инициировали увеличение срока давности по этим нарушениям до двух лет.

«Важную роль играет создание правовых механизмов, позволяющих привлекать к ответственности лиц за такие правонарушения. Представляется, что в указанной части законопроект нуждается в дополнительном обсуждении», — указано в проекте заключения, текст которого приводит «Ъ».

Внесение инициативы республики в Госдуму допустимо «после его доработки», констатировали авторы заключения.

Ранее мы сообщали, что Госсовет Татарстана предложил проходить альтернативную службу на предприятиях ОПК.

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