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НовостиОбщество16 июня 2023 5:03

Татарстану поручили доработать законопроект о наказании россиян за границей

После этого документ будет внесен в Госдуму
Адам САГАЛ
Парламентарии инициировали увеличение срока давности по этим нарушениям до двух лет. Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Парламентарии инициировали увеличение срока давности по этим нарушениям до двух лет. Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Совете законодателей при российском парламенте пришли к выводу, что инициатива Татарстана наделить силовиков правом составлять протоколы на живущих за границей россиян подлежит доработке.

Ранее Госсовет республики предложил наказывать россиян, находящихся за рубежом, по статьям, которые связаны с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией армии РФ. Кроме этого, парламентарии инициировали увеличение срока давности по этим нарушениям до двух лет.

«Важную роль играет создание правовых механизмов, позволяющих привлекать к ответственности лиц за такие правонарушения. Представляется, что в указанной части законопроект нуждается в дополнительном обсуждении», — указано в проекте заключения, текст которого приводит «Ъ».

Внесение инициативы республики в Госдуму допустимо «после его доработки», констатировали авторы заключения.

Ранее мы сообщали, что Госсовет Татарстана предложил проходить альтернативную службу на предприятиях ОПК.

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