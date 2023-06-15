В 2024 году число погибших в ДТП на дорогах Татарстана не должно превысить 122 человека

Основными видами смертельных ДТП в Татарстане является столкновение при обгоне и наезд на пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прямом эфире Центра управления регионом выступил зам главы Минтранса Татарстана Артем Чукин. Он сообщил в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при ремонте проезжей части должна улучшится и ситуация с ДТП.

По нацпроекту в связи с этим даже были определены целевые показатели социального риска и прогнозные значения смертности в авариях. В Приволжском федеральном округе для Татарстана здесь был установлен самый низкий, то есть самый сложный по достижению, показатель - 3,14 погибших на 100 тысяч населения. Говоря проще, в 2024 году число погибших в дорожных авариях на территории республики не должно превышать 122 человека.

- Только улучшение дорожных условий не обеспечит снижение смертности на наших дорогах, - при всем этом отметил Чукин. – Нужно еще строго соблюдать ПДД. Это относится как к водителям, так и к пешеходам. Основными видами смертельных ДТП в Татарстане является столкновение при обгоне и наезд на пешехода, - сказал зам главы Минтранса республики.

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