За последний год примерно 80% компаний Казани подняли зарплату своим сотрудникам

При этом у них не спрашивали насколько именно они стали больше платить. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Казани в текущем году около 80% компаний подняли зарплаты своим сотрудникам. В основном это произошло в IT-сфере и строительной отрасли, следует из результатов опроса, который провели специалисты портала SuperJob.

Их исследование показало, что меньше шести месяцев назад зарплату подняли в 49% опрошенных в Казани организациях, год или два назад – 10%, более двух лет назад - 8%.

Напомним, ранее мы сообщали, что для счастья казанцам нужно в среднем получать 195 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам, в отличие от женщин, хочется большего - 220 тысяч рублей.

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