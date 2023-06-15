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НовостиПроисшествия15 июня 2023 15:41

Подозреваемого в получении взятки начальника пожарной части Альметьевска отправили под арест

По версии следствия, он за деньги обещал устроить мужчин на работу с бронью от частичной мобилизации
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина должен пробыть в камере СИЗО до 14 августа, но этот срок могут еще пересмотреть.

Мужчина должен пробыть в камере СИЗО до 14 августа, но этот срок могут еще пересмотреть.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Альметьевский городской суд отправил под арест до 14 августа начальника местной пожарной части. Мужчину задержали по подозрению в получении взятки.

Как полагает следствие, он получил деньги за оформление двух мужчин на работу с бронью от призыва в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

По информации некоторых СМИ, речь идет о сумме в 300 тысяч рублей, которые были переданы через посредника осенью прошлого года. Исполнил свои обещания задержанный начальник, официально пока не сообщалось.

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