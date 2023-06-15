Билялетдинов прокомментировал новый контракт с «Ак Барсом»: «Хочу довести дело до конца»

В свое время казанский клуб под его руководством не раз завоевывал Кубок Гагарина. Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» официально объявил о продлении контракта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым до конца сезона 2023/24.

- Переговоры шли в спокойном темпе, одновременно с обсуждением селекции команды. Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Игроки прониклись философией Билялетдинова, - отметил генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

Тренерский штаб также останется без изменений. Разве что его работу усилит специалист по физподготовке, двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови. Он, к слову, уже работал в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 года.

- Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде – это тоже сыграло свою роль, - прокомментировал новый контракт главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, что после ухода Олега Знарка он буквально за месяц поднял казанцев на вершину турнирной таблицы. Как итог попадание в финал Кубка Гагарина, который в этот раз Билялетдинову не удалось завоевать.

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