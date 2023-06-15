В Набережных Челнах утвердили расположение 111 сборных пунктов для эвакуации населения

Данные пункты должны быть расположены так, чтобы людей можно было посадить в транспорт и увезти. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исполком Набережных Челнов своим постановлением утвердил местоположение 111 сборных эвакуационных пунктов, которые будут создаваться в случае чрезвычайных ситуаций. Горожане могут туда прийти для того, чтобы их вывезли в безопасные районы.

Там будет вестись сбор эвакуируемых и их учета из расчета 4-5 тысяч человек на каждый пункт. Они создаются в зданиях, в том числе образовательных и культурных учреждений, а также предприятий.

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