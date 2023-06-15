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НовостиОбщество15 июня 2023 14:25

В Набережных Челнах утвердили расположение 111 сборных пунктов для эвакуации населения

Они создаются на случай чрезвычайных ситуаций
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Данные пункты должны быть расположены так, чтобы людей можно было посадить в транспорт и увезти.

Данные пункты должны быть расположены так, чтобы людей можно было посадить в транспорт и увезти.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исполком Набережных Челнов своим постановлением утвердил местоположение 111 сборных эвакуационных пунктов, которые будут создаваться в случае чрезвычайных ситуаций. Горожане могут туда прийти для того, чтобы их вывезли в безопасные районы.

Там будет вестись сбор эвакуируемых и их учета из расчета 4-5 тысяч человек на каждый пункт. Они создаются в зданиях, в том числе образовательных и культурных учреждений, а также предприятий.

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