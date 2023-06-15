Около речпорта Казани в рамках проекта «Новая Портовая» начали строить ЖК «Яналиф»

Новый жилой комплекс будет состоять из 20 домов. Фото: пресс-служба «СМУ-88»

В Казани состоялись первые обсуждения проекта реновации промзоны около речного порта «Новая Портовая». В нем приняли обсуждение как застройщики, так и архитекторы, старожилы, а также краеведы.

Для начала гендиректор группы компании «СМУ-88» Наиль Галеев сообщил о начале строительства первого ЖК «Яналиф». Он будет состоять из 20 домов премиум-класса. Также участники встречи обсудили инициативы по сохранению исторической памяти Казани.

В частности, поступило предложения использовать национальный колорит и узоры в оформлении фасадов зданий, а также создать на улицах «Новой Портовой» зарисовки из жизни горожан прошлых лет

Отметим, что в проекте будет реализована концепция «Казань – город на воде». Планируется, сделать так, чтобы жители и гости города смогли свободно проходить к Волге. Это, в том числе, даст толчок развитию общественного речного транспорта.

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