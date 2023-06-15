Ранее Саубанов был имамом мечети «Ихлас» в поселке Сидоровка

В Тукаевском районе назначен новый имам-мухтасиб, им стал Инсаф-хазрат Саубанов. Его представление состоялось в селе Старые Ерыклы. Мероприятие посетили муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава района Фаил Камаев.

Саубанов сообщил, что планирует посетить различные населенные пункты Тукаевского района, чтобы пообщаться с жителями. Ранее он был имамом мечети «Ихлас» в поселке Сидоровка Набережных Челнов.

Ранее мы сообщали, что в Казани мечеть на улице Дубравной могут открыть к Курбан-байрам.

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