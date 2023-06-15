Банки снижают ставки по IT-ипотеке

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Программа IT-ипотеки была запущена в мае 2020 года в качестве одной из мер поддержки отрасли. По данным Минцифры, по состоянию на апрель 2023 года льготную ипотеку уже оформили более 10 тыс. человек на сумму свыше 90 млрд рублей. В течение года условия программы улучшались государством, в частности, 30 января 2023 года возрастной порог для заемщиков снизили с 22 до 18 лет. В свою очередь банки стимулируют участников программы, снижая процентные ставки.

Льготную ипотеку работникам IT-компаний сейчас предлагают многие крупные российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Ставки по IТ-ипотеке варьируются от 4,5% до 5%. Можно найти и дешевле. Так на днях о дополнительном снижении ставки по такой программе объявил банк «Открытие». Он предложил ее на крупные займы. Таким образом, IT-ипотека благодаря льготной ставке и дополнительным скидкам банков становится более привлекательной на рынке жилищных займов.