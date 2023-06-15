В Казани в багажнике автомобиля обнаружено тело раздетого мужчины

В багажнике было тело 41-летнего владельца машины Фото: Иван МАКЕЕВ

В Московском районе Казани полицейские обнаружили труп в багажнике автомобиля. Внедорожник «Kia Sportage» находился на улице Академика Королева.

Согласно предварительной информации, в багажнике было тело 41-летнего владельца машины. Мужчина был раздет. Как он там оказался и какова причина его смерти, предстоит выяснить следователям.

Ранее мы сообщали, что на улице в Казани обнаружили тело 27-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.

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