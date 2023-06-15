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НовостиНедвижимость15 июня 2023 12:54

В Казани снесут еще 13 незаконно установленных объектов

Среди них торговые киоски и голубятня
Адам САГАЛ
Демонтажу подлежит голубятня на улице Амирхана

Демонтажу подлежит голубятня на улице Амирхана

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Казани будут снесены еще 13 незаконно установленных объектов. Среди них три торговых павильона. Подписано соответствующее постановление исполкома города.

Так, торговые объекты будут демонтированы на улицах Годовикова, Межлаука, Мамадышском тракте. Снесут и голубятню на улице Фатыха Амирхана.

Владельцы могут в течение 90 дней добровольно демонтировать объекты, иначе их снесут принудительно и отправят на специальную базу.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут еще 12 незаконно размещенных торговых точек.

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