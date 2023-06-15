Втерлись в доверие, отобрали дом и подожгли: в Казани виновных в гибели состоятельной пенсионерки приговорили к 33 годам колонии

Один из фигурантов уголовного дела получил 20 лет лишения свободы, другой - 13 лет. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В этот четверг, 15 июня, Верховный суд Татарстана признал двух мужчин виновными в гибели состоятельной казанской пенсионерки. Главный фигурант этого уголовного дела Ильгиз Г. и его подельник Сергей С. Были приговорены к 20 и 13 годам колонии.

Напомним, история знакомства пенсионерки Лидии Самойловой и Ильгиза Г. началась в 2017 году. По версии следствия, мужчина специально искал в Казани состоятельную и больную пенсионерку. Ильгиз Г. познакомился с потерпевшей и подселился к ней. Начал даже ухаживать за ней. Разрешил Сергею С. тоже жить в доме с пенсионеркой, тот не платил за это ни копейки и получал продукты от Ильгиза. Последний, как следует из материалов уголовного дела, смог ограничить общение пожилой женщины с родственниками и фиктивно купить у нее дом. Его он, к слову, вместе с землей продал за 10 миллионов рублей. Утверждается, что он также попытался завладеть ее автомобилем и долей в квартире, но сделать ему это не дали правоохранители. Заподозренный в мошенничестве, по версии следствия, решил замести следы и сжечь дом вместе с пенсионеркой, для этого он подговорил Сергея С., выдал ему бутылку с бензином и спички. Огонь быстро охватил дом, пожилая женщина была больна и не смогла выбраться. Она задохнулась в дыму. Ее тело пожарные нашли при разборе сгоревших конструкций.

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