Прокуратура запросила для экс-ректора КХТИ 6 лет и 7 месяцев колонии

Сергей Юшко свою вину отрицает Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Вахитовском районном суде Казани стартовали прения по делу экс-ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Прокуратура запросила для него 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

Бывшего руководителя обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Общий ущерб от его действий следствием оценивается почти в 10 миллионов рублей. Сергей Юшко свою вину отрицает.

Ранее мы сообщали, что в особняке гендиректора компании ТЭМПО Фаила Шарифуллина прошли обыски.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram