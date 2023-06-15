Обыски состоялись в рамках расследования уголовного дела Фото: Иван МАКЕЕВ

15 июня в особняке гендиректора компании ТЭМПО Фаила Шарифуллина прошли обыски. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Обыски состоялись в рамках расследования уголовного дела в отношении главы компании «Особые детали» Альберта Самигуллина, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Фаил Шарифуллин один из самых влиятельных людей Набережных Челнов. По информации издания, у него есть частный самолет и яхта.

Ранее мы сообщали, что в администрации Тукаевского района Татарстана силовики провели обыски.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram