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НовостиОбщество15 июня 2023 11:22

В особняке гендиректора компании ТЭМПО Фаила Шарифуллина прошли обыски

Это один из самых влиятельных людей в Набережных Челнах
Адам САГАЛ
Обыски состоялись в рамках расследования уголовного дела

Обыски состоялись в рамках расследования уголовного дела

Фото: Иван МАКЕЕВ

15 июня в особняке гендиректора компании ТЭМПО Фаила Шарифуллина прошли обыски. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

Обыски состоялись в рамках расследования уголовного дела в отношении главы компании «Особые детали» Альберта Самигуллина, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Фаил Шарифуллин один из самых влиятельных людей Набережных Челнов. По информации издания, у него есть частный самолет и яхта.

Ранее мы сообщали, что в администрации Тукаевского района Татарстана силовики провели обыски.

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