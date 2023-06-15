Следствие считает водителя скорой виновным в резонансном ДТП в Набережных Челнах

Водитель скорой помощи свою вину не признал Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего водителя скорой помощи, ставшего участником резонансного ДТП.

Напомним, авария произошла 6 февраля 2023 года на проспекте Сююмбике около ледового дворца. По информации следствия, водитель скорой помощи, грубо нарушил требования ряда пунктов ПДД и совершил столкновение с автомобилем «AUDI A8». В результате происшествия серьезно пострадали два фельдшера. 38-летнего мужчину доставили в РКБ Казани, его 25-летняя коллега проходила лечение в Набережных Челнах. За рулем легкового автомобиля Audi был ведущий Love Radio.

Водитель скорой помощи свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд.

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