В Казани на реконструкцию закрыли мост через реку Киндерку

Проезд на участке ограничен до 30 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани мост через реку Киндерку закрыли на реконструкцию. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с проводимыми работами проезд на участке от дома на улице Степной, 1а, до улицы Шоссейной ограничен до 30 октября.

На мосту планируется заменить несущие элементы, довести до нормативов ширину дороги.

Ранее мы сообщали, что в Казани на ремонт четырех детских садов направят 352 млн рублей.

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