ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса

ВТБ с 1 июля в рамках интеграции банка «Открытие» запускает новый цифровой сервис для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса. Цифровая платформа будет доступна 1,3 млн клиентов СМБ группы ВТБ и новым пользователям. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Новая цифровая платформа объединит более 60 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков. Клиенты группы ВТБ смогут продолжать пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении. Кроме того, им станут доступны специальные продуктовые предложения и расширенная пакетная линейка.

Для перехода на новую платформу клиентов ВТБ и «Открытия» реализован полностью цифровой путь. Клиент получит предложение по переходу на новую платформу в своей системе дистанционного банковского обслуживания. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме.

- Банк «Открытие» имеет большой опыт работы с предпринимателями и всегда стремится предоставить максимальный уровень сервиса. Новая цифровая платформа позволит сохранить все лучшее, что банк сделал для клиентов за эти годы. Для нас важно, чтобы средний и малый бизнес, привыкший работать с «Открытием», также легко начал пользоваться платформой и увидел реальную пользу от интеграции. Именно такого результата мы ждём от использования лучших практик двух банков, – прокомментировал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.