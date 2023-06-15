«Ак Барс» подпишет новый контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым

Под его руководством в прошлом сезоне казанцы дошли до финала Кубка Гагарина. Фото: ak-bars.ru

Снова став главным тренером казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов всего за месяц поднял команду на верх турнирной таблицы. В итоге «барсы» под его руководством дошли до финала Кубка Гагарина. После этого было очевидно, что тренер продолжит свою работу в Казани.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе, руководство «Ак Барса» уже решило подписать с Билялетдиновым новый контракт, он рассчитан на один год.

Напомним, что тренер уже несколько раз становился наставником казанской команды. Под его началом «Ак Барс» трижды становился обладателем Кубка Гагарина – в 2009, 2010 и 2018 годах.

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