Татарстан вошел в число лидеров по объему строительства жилья в России

В стране снизилось количество вводимого жилья на 3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за пять месяцев ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Республика оказалась среди лидеров по этому показателю. Данные Росстата приводит РИА Новости.

Лидирующие позиции заняли Московская область (4,9 млн квадратных метров), Краснодарский край (2,9 млн) и Москва (2,6 млн).

Если брать общую картину, то за отчетный период в стране снизилось количество вводимого жилья на 3% - до 43,2 миллиона квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани на месте дома, где жил Ленин, построят элитное жилье.

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