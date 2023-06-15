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НовостиНедвижимость15 июня 2023 8:25

Татарстан вошел в число лидеров по объему строительства жилья в России

Первая строчка за Московской областью
Адам САГАЛ
В стране снизилось количество вводимого жилья на 3%

В стране снизилось количество вводимого жилья на 3%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за пять месяцев ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. Республика оказалась среди лидеров по этому показателю. Данные Росстата приводит РИА Новости.

Лидирующие позиции заняли Московская область (4,9 млн квадратных метров), Краснодарский край (2,9 млн) и Москва (2,6 млн).

Если брать общую картину, то за отчетный период в стране снизилось количество вводимого жилья на 3% - до 43,2 миллиона квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани на месте дома, где жил Ленин, построят элитное жилье.

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