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НовостиЭкономика15 июня 2023 8:17

На полях ПМЭФ 2023 Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве со Ставропольским краем

Свои подписи под документом поставили главы двух регионов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Сейчас товарооборот между регионами достигает порядка 3,5 миллиарда рублей. Фото: rais.tatarstan.ru

Сейчас товарооборот между регионами достигает порядка 3,5 миллиарда рублей. Фото: rais.tatarstan.ru

Во время работы Петербургского международного экономического форума (14-17 июня) глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время встречи Минниханов отметил готовность Татарстана расширят сферу взаимодействия между регионами, например, в машиностроении, поставке холодильного и медицинского оборудования.

- У нас действует электронная торговая площадка для проведения аукционов «Заказ.РФ». Предлагаем изучить и использовать этот опыт, - также предложил глава Татарстана.

По последним данным, товарооборот между республикой и Ставропольским краем достигает порядка 3,5 миллиарда рублей. Татарстан поставляет грузовики, нефтехимию и шины, а получает лекарства, удобрения и минеральную воду.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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