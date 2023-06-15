Глава Татарстана на ПМЭФ 2023 принял участие в запуске беспилотных КАМАЗов

Пока по трассе М-11 будут курсировать только три таких грузовика. Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках Петербургского международного экономического форума (14-17 июня) глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии запуска движения беспилотных КАМАЗов по трассе М-11 до Москвы. Оно будет пока проходить в тестовом режиме в рамках экспериментального правового режима.

На трассе М-11 впервые в комплексе апробируются технологии беспилотного авто и сервиса умной дороги, последний при этом включает в себя цифровую карту всей дороги. Стоит отметить, что в кабине такого грузовика на всякий случай все равно сидит человек. Он контролирует работу беспилотника. Три таких КАМАЗа успешно добрались до Москвы. В июле в столицу из Санкт-Петербурга начнут курсировать еще три беспилотника. В планах с 2024 года запустить их и на других трассах страны.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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