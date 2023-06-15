Бывший главный врач БСМП совершил велосипедный тур на Урал

57-летний медик отправился в шестидневное путешествие один

Бывший главный врач БСМП Набережных Челнов Ильдар Хайруллин совершил велосипедный тур до Урала. 57-летний медик отправился в шестидневное путешествие один.

- Перезагрузка при помощи Тур-де-Урал. 840 км за шесть дней по красивейшим местам с неожиданными приключениями, а также с помощью добрых и отзывчивых людей. Масса впечатлений. Определены ресурсные возможности тела и велосипеда. Движение вперед через преодоление. Зарядился, теперь главное, не растерять, - поделился впечатлениями доктор.

Ильдар Хайруллин сейчас является главным врачом московской Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. БСМП Набережных Челнов возглавлял с 2008 по 2015 год.

Ранее мы сообщали, что бывший главный врач клиники КФУ Сергей Осипов назначен проректором Казанского медицинского госуниверситета.

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