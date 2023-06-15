Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:23

В Набережных Челнах водитель врезался в столб и погиб

ДТП произошло на проспекте Вахитова
Адам САГАЛ
Водитель погиб на месте происшествия. Фото: ГИБДД г. Наб. Челны

Водитель погиб на месте происшествия. Фото: ГИБДД г. Наб. Челны

В Набережных Челнах утром 15 июня произошло смертельное ДТП – водитель врезался в столб и погиб.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Lifan не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору освещения. Авария произошла на проспекте Вахитова неподалеку от ледового дворца.

В результате 40-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия. Машина превратилась в искореженную груду металла.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане водитель пытался переложить вину на погибшего в ДТП пассажира.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram