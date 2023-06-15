В Набережных Челнах водитель врезался в столб и погиб

Водитель погиб на месте происшествия. Фото: ГИБДД г. Наб. Челны

В Набережных Челнах утром 15 июня произошло смертельное ДТП – водитель врезался в столб и погиб.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Lifan не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору освещения. Авария произошла на проспекте Вахитова неподалеку от ледового дворца.

В результате 40-летний водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия. Машина превратилась в искореженную груду металла.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане водитель пытался переложить вину на погибшего в ДТП пассажира.

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