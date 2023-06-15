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НовостиОбщество15 июня 2023 4:57

В Казани на ремонт четырех детских садов направят 352 млн рублей

Работы завершат до конца текущего года
Адам САГАЛ
Рабочие обновят здания детских садов №308, №163, №231, №155

Рабочие обновят здания детских садов №308, №163, №231, №155

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще четыре детских сада будут отремонтированы в Казани до конца 2023 года. На эти цели направят 352,5 миллиона рублей.

Рабочие обновят здания детских садов №308, №163, №231, №155. Они расположены на улицах Молодежной, Академика Завойского, Восстания, Новаторов. Наибольшая сумма (107,9 млн рублей) выделена на ремонт детского сада №308. Помимо ремонта в образовательные учреждения закупят новую мебель. Работы будут выполнены до конца текущего года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на капремонт четырех военкоматов потратят 205 миллионов рублей.

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