Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускница новочебоксарского лицея №18 стала 200-балльницей по ЕГЭ. Об этом сообщил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров в своем телеграм-канале.

Виктория Котусенко - первая выпускница, набравшая максимальное количество баллов по двум предметам. Девочка получила 100 баллов по химии и русскому языку. Виктория, по словам Дмитрия Захарова, настоящая гордость Чувашской республики.

Кроме того, министр образования отметил, что в общей сложности 36 выпускников набрали 100 баллов по русскому языку.

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