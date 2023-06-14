Фото: Даниил ОПАРИН

Расходную часть казанского бюджета увеличили на 399 миллионов рублей. Такое решение было принято на XXIII внеочередной сессии городской думы. Увеличение стало возможным благодаря остаткам средств на начало года.

Бюджетные деньги планируют направить на благоустройство Казани, проведение мероприятий, а также на разработку проектно-сметных документаций.

Помимо этого, доходы и расходы городского бюджета увеличили на 174 миллиона рублей за счет дополнительных средств, которые выделил Татарстан. Эта сумма будет направлена на содержание муниципальных учреждений и зарплаты их сотрудников, новые дорожные знаки и жилье молодым семьям.

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