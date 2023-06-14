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НовостиОбщество14 июня 2023 15:53

В Минсельхозпрод Татарстана определили лидеров и аутсайдеров по заготовке кормов

Уже заготовлено более 384 тысяч тонн сенажа и свыше 25,6 тысячи тонн сена
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минсельхозпрод Татарстана

ФОТО: Минсельхозпрод Татарстана

В Минсельхозпрод Татарстана определили лидеров и аутсайдеров по заготовке кормов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Так, в настоящее время в Татарстане заготовлено более 384 тысяч тонн сенажа и свыше 25,6 тысячи тонн сена. Лидером стал Атнинский район, там убрано 87% многолетних трав. Следующую позицию рейтинга занимает Чистопольский район с 68% скошенных площадей. Отмечаются неплохие показатели в Аппастовском и Заинском районе.

В то же время некоторые районы не убрали даже 15% площадей.

Это Верхнеуслонский, Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Новошешминский, Мензелинский и Лениногорский районы. В Минсельхозпрод напоминают, что первый укос многолетних трав должен быть завершен 15 июня. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram