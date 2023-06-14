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НовостиОбщество14 июня 2023 15:39

Родовыми сертификатами в Татарстане воспользовались 14 тысяч женщин

С начала года республиканские медорганизации получили 146 миллионов рублей
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Родовыми сертификатами в Татарстане воспользовались 14 тысяч женщин, рассказывают в пресс-службе мэрии Казани.

С начала этого года республиканские медицинские организации за услуги, связанные с беременностью и родами, получили 146 миллионов рублей.

Благодаря родовому сертификату женщины могут выбрать учреждение для медицинского наблюдения беременности и после нее, и непосредственно родов. Он выдается при посещении женской консультации, в роддоме, а также в детской поликлинике.

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