Татарстан на ПМЭФ 2023 представил портативную ПЦР-систему, беспилотник и робота-баристу

Форум проходит с 14 по 17 июня. Фото: АИР РТ

Одним из многочисленных участников Петербургского международного эконоического форума 2023 (14 – 17 июня) стал Татарстан. Напомним, в Северную столицу прибыла делегация республики численностью 100 человек. Там же на ПМЭФ 2023 установили стенд, посвященный региону. При его создании использовали посыл: «Татарстан – будущее уже сегодня».

На нем республика представила грузовой беспилотник с вертикальным взлетом, робота-баристу, который не только нальет кофе, но и сыграет в «камень-ножницы-бумагаа», отечественные материнские платы для компьютеров, а также ноутбуки, портативную экспресс-систему ПЦР.

Кроме этого, участникам ПМЭФ 2023 презентуют «Игры будущего», которые пройдут в Казани в 2024 году. Данные соревнования являются симбиозом компьютерных игр и спортивных состязаний на реальной площадке.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ