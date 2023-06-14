ФОТО: kzn.ru

С 23 июня из Казани в Соль-Илецк будут ходить автобусные рейсы, передаёт пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Миндортранс.

Сообщается, что маршрут через Чистополь, Альметьевск и Оренбург будет восстановлен. В планах еженедельные пятничные рейсы. На маршруте будут задействованы автобусы туристического класса. Автобусы будут стартовать с автовокзала «Восточный» в 19:00. Путь в 800 километров будет преодолён к 8 утра следующего дня. Ориентировочное время поездки составит порядка 10 часов.

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