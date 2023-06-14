В Казани 18 июня пройдет благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

Фестиваль соберет вместе всеми любимых мультгероев в сопровождении симфонического оркестра, солистов и детского хора.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РосКонцерта с 1 июня стартовал Четвертый ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», который пройдёт в 14 городах России.

18 июня в Казани он соберет вместе всеми любимых мультгероев в сопровождении симфонического оркестра, солистов и детского хора. Выступление пройдет в ГБКЗ им. С.Сайдашева.

За три года концерты благотворительного тура посетили более 35 000 юных зрителей, которые услышали в живом исполнении известные мелодии и песни из легендарных картин «Союзмультфильма».

- По-настоящему талантливые произведения со временем не теряют своей актуальности и в разные эпохи раскрываются новыми гранями, - отметила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, - Сегодня в XXI веке мы вновь обращаемся к материалу классических картин, чтобы благодаря симфоническому и хоровому исполнению услышать знакомые мультхиты в живом музыкальном прочтении. И что особенно важно, с этими замечательными композициями познакомятся современные дети.

В программе мультконцерта всеми любимые картины: «Чебурашка», «Бременские музыканты, «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пёс в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню» и другие.