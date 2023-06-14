Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия ПМЭФ 2023

Он возглавил делегацию республики, которая состоит из 100 человек. Фото: rais.tatarstan.ru

Стартовала работа Петербургского международного экономического форума (14 – 17 июня). Для участия в нем в Северную столицу прибыл и глава Татарстана Рустам Минниханов. Делегация республики состоит из 100 человек - руководители министерств и ведомств, топ-менеджеры предприятий.

В планах у Рустама Минниханова на полях ПМЭФ 2023 встретится с руководителями других российских регионов, и подписать ряд соглашений, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Отметим, что в рамках Петербургского международного экономического форума (14 – 17 июня) также состоится презентация результатов Национального рейтинга инвестиционного климата в регионах. В нем Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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