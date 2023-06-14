В форуме «Болгар — Туган тел» приняли участие 400 человек из 11 регионов России

Основная цель форума состоит в привлечении внимания современной к изучению татарского языка. Фото: пресс-служба Болгарского музея-заповедника

В X межрегиональном форуме «Болгар - Туган тел» приняли участие 400 человек из 11 регионов России. Мероприятие состоялось в Болгаре, сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Основная цель форума состоит в привлечении внимания современной молодежи к изучению татарского языка. В связи с этим программа смен направлена на получение новых знаний о татарской культуры и языка, а также на дальнейшее использование приобретенных навыков на практике.

- Форум с 10-летней историей давно стал масштабной платформой, которая объединяет активную, инициативную молодежь из разных регионов, желающих изучить и сохранить свой родной язык, - отметила замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова

Напомним, ранее мы опубликовали материал о том, как прошел Международный Экономический форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023».

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